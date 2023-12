Dividend 15 SplitII Pref A Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die 15 Split Ii wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 38,89 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI weist ebenfalls darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist, mit einem Wert von 45,71.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der 15 Split Ii von 9,81 CAD eine +1,87 prozentige Entfernung vom GD200 (9,63 CAD), was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 9,79 CAD auf, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal ist.

Das Anleger-Sentiment für die 15 Split Ii-Aktie wird insgesamt als "Gut" bewertet, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um 15 Split Ii beschäftigt hat.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt jedoch ein gemischtes Bild. Während die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt war, wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Daher erhält die 15 Split Ii-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating sowohl in Bezug auf die Stimmungsänderung als auch auf die Diskussionsintensität.

