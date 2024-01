Dividend 15 SplitII Pref A Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) für die 15 Split Ii-Aktie liegt bei 62,5 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Wert wird aufgrund des Bewegungsausmaßes der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen berechnet. Eine Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von +1,87 Prozent des aktuellen Schlusskurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Für die letzten 50 Handelstage beträgt die Abweichung nur +0,41 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die weichen Faktoren wie die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Die Diskussionsintensität zeigt übliche Aktivität im Netz, während die Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat.

Das Anleger-Sentiment basiert auf positiven Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in Bezug auf den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über 15 Split Ii besonders positiv diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine insgesamt positive Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.