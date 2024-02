Diversified Royalty Aktie: Das ist Wahnsinn!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Diversified Royalty-Aktie stattgefunden. Alle 4 Bewertungen waren "Gut", während keine neutralen oder negativen Bewertungen abgegeben wurden. Somit ergibt sich ein durchgehend positives Rating für die Diversified Royalty-Aktie. Dies wird auch von den kürzlich abgegebenen Bewertungen der Analysten unterstützt - die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie im letzten Monat war ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 3,79 CAD, was aufgrund des letzten Schlusskurses von 2,73 CAD eine Aufwärtspotenzial von 38,74 Prozent ergibt. Insgesamt erhält die Diversified Royalty-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf dieser Analyse.

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erzielte die Diversified Royalty-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,99 Prozent. Dies steht im Kontrast zu einem durchschnittlichen Rückgang von -10,36 Prozent in dieser Branche, was eine Outperformance von +7,37 Prozent für Diversified Royalty bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate bei -4,7 Prozent, wobei die Diversified Royalty-Aktie um 1,71 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Outperformance im Branchenvergleich führen zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf ein deutlich positives Stimmungsbild rund um die Diversified Royalty-Aktie hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die angesprochenen Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Diversified Royalty bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Diversified Royalty-Aktie zeigt, dass diese überkauft ist, basierend auf einem RSI-Wert von 73 für die letzten 7 Tage. Allerdings ergibt der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage Basis (53,19), dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier aufgrund des RSI als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Diversified Royalty.