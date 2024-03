Diversified Royalty Aktie: Endlich geschafft?

Diversified Royalty schüttet eine Dividendenrendite von 8,66 % aus, was 5,2 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 3,45 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass das Unternehmen mit einem Wert von 17,17 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 35,25, was einer Unterbewertung von 51 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung für Diversified Royalty hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Diversified Royalty ein Neutral-Titel ist, mit einem RSI7-Wert von 43,75 und einem RSI25-Wert von 51,79, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.