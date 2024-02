Diversified Healthcare Trust Aktie: So schnell kann es gehen

Die Diversified Healthcare Trust-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,36 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,96 USD, was einem Unterschied von +25,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3,01 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-1,66 Prozent) liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Diversified Healthcare Trust-Aktie also charttechnisch als "Gut" eingestuft.

In Social Media war die Stimmung gegenüber Diversified Healthcare Trust in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab zehn positive und vier negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Diversified Healthcare Trust daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt hat. Dies wird als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Diversified Healthcare Trust-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Diversified Healthcare Trust liegt bei 33,04, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".