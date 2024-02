District Copper Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung unter den Anlegern für District Copper ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigt sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, was insgesamt zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei District Copper können auch über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Somit ergibt sich für District Copper insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,07 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,04 CAD liegt, was eine Abweichung von -42,86 Prozent ergibt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,05 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für District Copper wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass District Copper weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 70, was bedeutet, dass District Copper hier überkauft ist und somit abweichend als "Schlecht" eingestuft wird. Zusammen erhält das District Copper-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.