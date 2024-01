District Copper Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

District Copper verzeichnet derzeit eine schlechte technische Analyse, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,07 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,045 CAD) um -35,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,06 CAD, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht und die Aktie damit erneut als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt ergibt sich hieraus die Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über District Copper in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In den letzten Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei District Copper festgestellt. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen konnte registriert werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die District Copper aktuell mit einem RSI von 50 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 100, was darauf hinweist, dass der Titel als überkauft betrachtet wird und somit die Einstufung als "Schlecht" nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".