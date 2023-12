Jubelsturm bei Antero-Anlegern!

Die Antero-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 28,14 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und die Ausschüttungspolitik wird als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben die Antero-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft. Diese Bewertung basiert auf 6 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zur Antero-Aktie aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 35,71 USD, was ein Aufwärtspotential von 58,73 Prozent vom letzten Schlusskurs von 22,5 USD bedeutet. Insgesamt erhält die Antero-Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Antero-Aktie lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Bewertungen. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnete die Antero-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,16 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 42,89 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -76,04 Prozent im Branchenvergleich für Antero. Im "Energie"-Sektor lag die Rendite bei 42,89 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Antero um 76,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Antero kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Antero jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Antero-Analyse.

Antero: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...