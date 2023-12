Disruptive Acquisitionration I Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Disruptive Acquisition Corp I":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Disruptive Acquisition I heran. Aktuell liegt der RSI7 bei 45 Punkten, was darauf hindeutet, dass Disruptive Acquisition I weder überkauft noch überverkauft ist - also neutral bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 40,43, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Disruptive Acquisition I wider. In den letzten zwei Wochen haben sich die negativen Meinungen deutlich gehäuft, ebenso wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Disruptive Acquisition I sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bezogen auf Disruptive Acquisition I festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Somit erhält Disruptive Acquisition I in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Disruptive Acquisition I-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,43 USD. Der letzte Schlusskurs (10,68 USD) weicht somit um +2,4 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch beim Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (10,64 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,38 Prozent), wodurch die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Disruptive Acquisition I aktuell auf verschiedenen Ebenen neutral bewertet wird.