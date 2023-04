Displate stellt Lumino vor, eine neue Generation beleuchteter Wandbilder

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Die Macher der weltweit beliebtesten Metallposter schalten die Magie mit ultradünnen Bewegungslichtern und mehrschichtigen Druckverzierungen ein.Displate brachte seine neueste Sammelserie auf den Markt und stellte ein brandneues Poster namens Lumino (https://displate.com/lumino/6355779?art=642e7fca700cc&utm_source=media&utm_medium=pr_lumino&utm_campaign=pr_lumino) vor. Die nächste Generation magnetmontierter Wandkunst aus Metall wird mit ultradünnen OLED-Leuchten geliefert, die für jedes Originalkunstwerk der Lumino-Serie individuell angefertigt werden. Mit seinem einzigartigen Design, dem 3D-Magnetbefestigungssystem und nie zuvor gesehenen Druckverzierungen ist Lumino das neue Herzstück in der Produktpalette von Displate.Lumino ist auch das bisher technologisch fortschrittlichste Produkt von Displate. Das beleuchtete Poster verwendet vorprogrammierte Animationen, um verschiedene Highlights und visuelle Verbesserungen zu schaffen. Jedes neue Originalkunstwerk der Displate Lumino-Serie erhält sowohl ein einzigartiges Finish als auch ein einzigartiges Lichtmuster.– Lumino arbeitet in Synergie mit der Kunst. Jedes Mal, wenn wir es von Grund auf neu gestalten, passen wir die Schichten der OLED-Highlights an wichtige Kunstwerke an, um ihre visuelle Wirkung zu steigern. Darüber hinaus werten wir Lumino mit Lasergravuren und Lentikulardruckverzierungen auf, die exklusiv für diese neue limitierte Serie entwickelt wurden – sagt Rafał Kocik, Leiter des Displate Design-Studios.Die neue Generation beleuchteter Wandbilder kann exklusiv auf der Website von Displate bestellt werden. Die Displate Lumino-Serie startet mit drei Originaldesigns, darunter das offiziell lizenzierte NASA-Poster und Kunst aus Cyberpunk 2077. Neue Lumino-Kunstwerke werden alle zwei Wochen enthüllt und nur für eine begrenzte Zeit verkauft.Über DisplateDisplate ist ein globaler Kunstmarkt und Hersteller von Metallplakaten. Es bietet 1,5 Millionen Sammlerdesigns, darunter offizielle Kunstwerke, die von mehr als 150 Popkultur- und Lifestyle-Marken lizenziert wurden, sowie Originalkunstwerke von über 40.000 Schöpfern.Displate erweitert die Möglichkeiten seiner magnetmontierten Metallleinwand mit regelmäßigen Veröffentlichungen limitierter Wandserien: Limited Edition, Ultra Limited Edition und das neu angekündigte Lumino. Im Jahr 2022 verkaufte das Unternehmen sein 8-millionstes Poster, wobei die größten Märkte von Displate die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kanada und Australien sind.Video - https://www.youtube.com/watch?v=ZJ7Sf5mQqRcFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2049733/Lumino_Powered_by_Displate.jpgKontakt:Dorota Uslu - PR and Communications:dorota.uslu@displate.com, mobile : 0048 – 730- 057-103View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/displate-stellt-lumino-vor-eine-neue-generation-beleuchteter-wandbilder-301792433.htmlOriginal-Content von: Displate, übermittelt durch news aktuell