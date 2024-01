Dispensing Aktie: Das liegt auf Eis

Die Dispensing-Aktie wird derzeit technisch analysiert und basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,02 USD, was einer Abweichung von -85 Prozent vom aktuellen Kurs (0,003 USD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,01 USD zeigt eine Abweichung von -70 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen keine starken Veränderungen für Dispensing in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt aktuell einen überkauften Wert von 100, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 61, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf Dispensing. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.