Dispensing Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Dispensing-RSI liegt bei 71,43, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 61,9, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um Dispensing können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Anzahl der Wortbeiträge sowie die Rate der Stimmungsänderung liefern Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild. Hierbei zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Dispensing in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben daher die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Dispensing diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dispensing-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,003 USD weicht somit um -85 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,01 USD) liegt mit einer Abweichung von -70 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält die Dispensing-Aktie daher auch in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.