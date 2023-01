Disney stellt bedeutsames Lineup an weltweiten Produktkooperationen zur Feier von 100 Jahren Disney vor

Finanztrends Video zu Platin



München (ots) -Internationale Marken feiern 100 Jahre Disney mit einzigartigen Produktkooperationen rund um Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, 20th Century und National Geographic.Die LEGO Group, Coach und viele mehr bringen in 2023 eine beeindruckende Reihe innovativer, kreativer und spielerischer Produktkollektionen von Disney Consumer Products Games and Publishing auf den Markt.Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der The Walt Disney Company im Jahr 2023 werden die Bereiche Disney Consumer Products, Games und Publishing aufregende neue Kollektionen und Erlebnisse vorstellen, mit denen Disney 100 Years of Wonder gefeiert werden. 2023 feiert die Kreativen hinter den Geschichten, die seit Generationen die Emotionen und den Zauber von Disney vermitteln, und die Fans und Familien, die Disney in den vergangenen 100 Jahren in ihr Herz geschlossen haben. Unter #ShareTheWonder und #Disney100 können alle ihre Lieblingsmomente mit anderen teilen.Einzigartige Liste weltweiter LizenznehmerDie LEGO Group und Disney werden das Jubiläum das ganze Jahr über feiern und laden Familien dazu ein, die Faszination des Geschichtenerzählens, der Fantasie und des kreativen Spiels zu teilen, zu der LEGO® Disney in den 24 Jahren seit seiner Einführung inspiriert hat. Mit dem ultimativen kreativen Medium, dem LEGO® Stein, werden die beiden langjährigen Partner beliebte Disney Momente würdigen, den Zauber spannender neuer Disney Geschichten einfangen und Freundinnen, Freunde und Familien zusammenbringen, um mit magischen neuen LEGO® Disney Produkten und Erlebnissen zu träumen, zu bauen und zu kreieren.Darüber hinaus können Fans 100 Jahre Disney mit einer unglaublichen Reihe von neuen Kooperationen feiern, die im Laufe des Jahres 2023 auf den Markt kommen. Die Kollektionen umfassen Mode- und Accessoiremarken wie Coach, Schuhmarken wie Adidas, namhafte Schmuckhersteller wie Pandora und Spielzeughersteller wie Mattel, Hasbro und Funko. Passend zu Disney100 und dem Jahr des Hasen ist Oswald der lustige Hase aus dem Disney Tresor erschienen und hat sich mit einer verspielten und modernen Kollektion von Givenchy, die ab sofort weltweit in den Stores und auf givenchy.com erhältlich ist, in den popkulturellen Zeitgeist eingefügt. Weitere Kooperationen mit weltbekannten Lizenznehmern aus der Home-, Spielzeug- und Modebranche werden im Laufe der Feierlichkeiten zu Disney100 bekannt gegeben.shopDisney Kollektionen feiern das zeitlose Erbe der The Walt Disney CompanyshopDisney hat im Dezember die Disney100 Celebration Kollektion (https://www.shopdisney.de/disney100/disney100-celebration) auf den Markt gebracht, die unter anderem den kultigen Micky Maus Hut mit Ohren enthält. Weitere Kollektionen werden im Laufe des Jahres auf shopDisney erscheinen, darunter:- Die Disney100 Oswald Kollektion rückt eine der frühesten Schöpfungen Walt Disneys ins Rampenlicht: Oswald der lustige Hase.- Die Disney100 The Eras Collection zeigt von den Fans geliebte Epochen aus der Geschichte des Unternehmens, darunter die frühen Jahre der Walt Disney Studios, des Disneyland® Parks und vieles mehr.- Die Disney100 Decades Collection feiert beliebte Filmklassiker aus dem Werk des Unternehmens, darunter "Steamboat Willie" (1928), "Schneewittchen und die sieben Zwerge" (1937), "Pinocchio" (1940) und zahlreiche andere.Sharing the WonderFans und Familien können Teil der Feierlichkeiten werden, indem sie ihre schönsten Erinnerungen an Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, 20th Century und National Geographic unter #ShareTheWonder und #Disney100 teilen. Mit diesen Beiträgen werden die unzähligen Erinnerungen gewürdigt, die Disney und Fans in den letzten einhundert Jahren gemeinsam geschaffen haben. Ob es der magische Moment der ersten Begegnung mit Micky Maus im Disneyland Resort ist, ein Filmabend mit der Familie mit Disneys "Encanto" oder das Spielen mit den Lieblingsspielzeugen von Star Wars oder den Avengers - alle sind eingeladen, ihre eigenen magischen Disney Momente zu teilen.Darüber hinaus werden die Lieblingsgeschichten und -figuren der Fans in monatlichen Themenschwerpunkten vorgestellt. Weil alles mit einer Maus begann, werden die monatlichen "Wonder of ..."-Feiern zum Auftakt Micky und Minnie Maus in den Fokus rücken. Während des gesamten Monats Januar werden diese Ikonen der Popkultur durch besondere Kooperationen geehrt. Die einmonatigen Feierlichkeiten zu Micky und Minnie werden in Anaheim, Kalifornien, mit der Disney100 Celebration im Disneyland Resort und der Eröffnung von "Mickey & Minnie's Runaway Railway" am 27. Januar 2023 ihren Höhepunkt finden.Weitere "Wonder of ..."-Themen sind die "Wonder of Play" Kampagne und Disneys "Wonder of Friendship - The Experience (https://www.disney.de/disney-wonder-of-friendship)", bei der Disney die Türen zu einem immersiven, multisensorischen Erlebnis öffnet, das sich vor allem an die Generation Z und junge Erwachsene richtet. Bei der Eröffnung im Mai in London werden die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit haben, auf 1.000 Quadratmetern verschiedene Erlebnisse und Installationen in vier Räumen zu erleben und können in die Welten von "Alice im Wunderland", "Lilo & Stitch", "Der König der Löwen" und Micky und seinen Freunden eintauchen. Die Veranstaltung findet von Mai bis Oktober 2023 in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Spanien statt. Der Kartenvorverkauf für Disneys "Wonder of Friendship - The Experience" wird in Kürze bekannt gegeben.Disney Publishing weltweitDisney Fans können sich über zahlreiche Buch-Veröffentlichungen im Laufe des Jahres freuen, darunter die Disney 100 Years of Wonder Storybook Collection (Disney Press) mit einer Sammlung von Disneys beliebtesten Märchen, Klassikern und modernen Geschichten, und das Coffee Table Book The Story of Disney: 100 Years of Wonder (Disney Editions), ein prächtiger Bildband, der die Geschichte und das Vermächtnis der The Walt Disney Company präsentiert. Der bewährte Klassiker The Disney Book (DK) wird anlässlich des 100-jährigen Jubiläums in einer überarbeiteten Ausgabe mit neuem Einband erscheinen.Wonder Through Video GamesDas ganze Jahr über wird Disney das 100-jährige Jubiläum mit aufregenden Updates und neuen Inhalten für beliebte Spiele feiern, und zwar durch eine Vielzahl von In-Game-Aktivierungen, inhaltlichen Updates und Social-Media-Aktivierungen von Spielen wie Disney Dreamlight Valley, Disney Mirrorverse und vielen weiteren. Das beliebte 3-Gewinnt-Handyspiel Disney Emoji Blitz beginnt die Feierlichkeiten mit neuen Emojis in limitierter Auflage, die im Laufe des Jahres veröffentlicht werden, darunter Platinum Micky!Bildmaterial steht hier zum Download bereit:https://drive.google.com/drive/folders/18v80IC8PawXoffvuPcxA6Je57pSzQ3JK?usp=sharingBildmaterial der aktuellen shopDisney Kollektionen steht hier bereit:https://releasd.com/pages/P43AulVtLAAqcHw0PW8-5vGDIZXvATz5b34kvRpp2Ao=Weitere Informationen unter:https://www.disney.de/disney100Über Disney Consumer Products, Games and PublishingDisney Consumer Products, Games and Publishing (CPGP) bringt die Magie der Marken und Franchises von The Walt Disney Company - darunter Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und andere - in den Alltag von Familien und Fans auf der ganzen Welt durch Produkte und Erlebnisse in mehr als 100 Einzelhandelskategorien, von Spielzeug und T-Shirts bis hin zu Apps, Büchern, Videospielen und mehr. Als Teil des Segments Disney Parks, Experiences and Products umfasst CPGP das weltweit größte Lizenzgeschäft, eine der größten Verlagsmarken für Kinder, einen führenden Lizenzgeber für interaktive Spiele auf verschiedenen Plattformen und die E-Commerce-Plattform shopDisney.Star Wars und damit verwandte Themen sind in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern eingetragene Marken der Lucasfilm Ltd. und/oder deren Tochterunternehmen oder sind urheberrechtlich geschützt. Copyright und TM Lucasfilm Ltd.Über 100 Jahre Disney2023 feiert die The Walt Disney Company ihr 100-jähriges Jubiläum. Als größtes Ereignis seiner Unternehmensgeschichte, feiert Disney100 den Einfluss von Disneys einzigartigem Storytelling und Erlebnissen auf die globale Kultur und das Publikum, zusammen mit Kreativen und allen Mitarbeitenden, die diese Geschichten zum Leben erweckt haben. 