Disney kauft Kreuzfahrtschiff 'Global Dream' der MV Werften

NEW YORK/WISMAR (dpa-AFX) - Der amerikanische Disney-Konzern kauft das bisher unter dem Namen "Global Dream" bekannte Kreuzfahrtschiff der insolventen MV-Werften-Gruppe in Wismar. Das teilte der Unterhaltungsriese am Mittwoch (Ortszeit) in einem Blogeintrag mit./ssc/DP/mis