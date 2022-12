Disney+ kann mit dieser Netflix-Kennzahl einfach nicht mithalten

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Disney+ und Netflix (WKN: 552484) sind zwei Streaming-Dienste, die direkt miteinander konkurrieren. Früher oder später dürfte es auch darum gehen, welcher einzelne Dienst die meisten Nutzer hat. Auch hier ist der frühe Pionier noch immer etwas weiter enteilt. Allerdings: Das könnte sich natürlich auch verändern.

Blicken wir heute auf einen etwas anderen Vergleich: nämlich die Kennzahl, die angibt, wie viel Geld Disney+ je Nutzer generiert. Sowie auch, wie viel Geld Netflix je Nutzer macht. Eine deutliche Diskrepanz können wir dabei erkennen. Die Kernfrage ist natürlich: Was bedeutet das?

Netflix vs. Disney+: Wirklich ein großer Unterschied

Kommen wir vielleicht zu den Basics bei den Kennzahlen: Netflix macht derzeit 11,84 US-Dollar Umsatz je Nutzer. Zumindest, wenn wir die Zahlen für das letzte Quartal betrachten. Das ist ein ziemlich hoher Wert, der zeigt: Das Management ist weniger auf Rabatte oder andere Werbeoffensiven angewiesen, um den Kundenbestand zu halten und überhaupt zu haben.

Zum Vergleich: Disney+ kam im vergangenen Quartal auf einen Wert von 3,91 US-Dollar. Das entspricht in etwa einem Drittel dieses Wertes. Wenn wir die günstigen Hotstar-Abonnements im indischen Markt herausrechnen, so erhalten wir einen Durchschnitt von 5,96 US-Dollar. Zwar ist das besser. Aber lediglich in etwa die Hälfte dessen, was Netflix schafft.

Im Moment liegt Netflix beim Monetarisieren der Nutzerbasis daher eindeutig vorne. Walt Disney (WKN: 855686) kann bei seinem Flaggschiffdienst nicht mithalten und muss sich geschlagen geben. Das sagt eine Menge über die Umsatzqualität der Nutzer aus. Entsprechend gilt es, feinzujustieren.

Bereits dabei …

Offensichtlich ist Walt Disney bei Disney+ genau an dieser Mission dran. Das Management führte zwar eine teilweise werbefinanzierte Variante ein. Es erhöhte jedoch die Kosten des nicht-werbefinanzierten Modells auf 10,99 US-Dollar und beließ die Kosten mit Werbung auf den alten Konditionen. Das kann durchaus einen Ansprung bei den durchschnittlichen Umsätzen je Nutzer bewirken.

Trotzdem ist ein unbestreitbares Zwischenfazit, dass Netflix bei dieser Kennzahl noch der globale Matador ist. Das ist auch eine Qualität, die wir werten müssen. Es geht in diesem Wettbewerb um die Poleposition schließlich nicht nur darum, den größten Nutzerkreis anzulocken. Nein, sondern mit den Nutzern langfristig auf ein maximal erfolgreiches und profitables Fundament zu kommen.

Der Artikel Disney+ kann mit dieser Netflix-Kennzahl einfach nicht mithalten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Netflix und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022