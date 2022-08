Disney: Netflix eingeholt - zurück zu alter Stärke?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Mit Kursaufschlägen von fast sechs Prozent schiebt sich die Aktie des Medien- und Unterhaltungsgiganten Disney am Donnerstag an die Spitze des Dow Jones. Auch im marktbreiten S&P 500 nimmt das Papier die Spitzenposition ein. Für gute Laune sorgen die vorgelegten Quartalszahlen. Wie das Unternehmen mitteilte, stiegen die Umsätze in den drei Monaten bis Juni um 26 Prozent auf 21,5 Mrd.… Hier weiterlesen