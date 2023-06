Disney Aktie: Prognose für die Quartalsergebnisse am 08.08.2023

In genau 40 Tagen wird das in Burbank, USA ansässige Walt Disney Unternehmen seine Bilanz für das dritte Quartal des Jahres präsentieren. Was können Aktionäre in puncto Umsatz und Gewinnzahlen erwarten? Und wie schneidet die Walt Disney-Aktie im Vergleich zum Vorjahr ab?

Noch 40 Tage bleiben bis zur Präsentation der neuen Quartalszahlen von Walt Disney vor Börsenbeginn, einem Unternehmen mit einer momentanen Marktkapitalisierung von beachtlichen 147,64 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analystenhäuser blicken gespannt auf dieses Ergebnis.

Die Datenanalyse deutet aktuell darauf hin, dass ein leichtes Umsatzplus gegenüber dem letzten Quartal zu erwarten ist: Während im dritten Quartal 2022 ein Umsatz von rund 19,72 Mrd EUR erzielt wurde, rechnen Experten nun mit einem Umsatzsprung um +5,40 Prozent auf circa 20,79 Mrd EUR....