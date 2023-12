Dish TV India Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dish TV India wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 65,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Dish TV India-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der sich auf 49,6 beläuft, zeigt auch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Dish TV India daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Dish TV India festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Dish TV India in dieser Hinsicht daher ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde Dish TV India von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral", was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dish TV India derzeit bei 16,33 INR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 19,75 INR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20,94 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,58 INR, was einer Distanz von +12,34 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.