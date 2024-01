Dish TV India Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die technische Analyse der Dish TV India-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 16,69 INR verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 23,05 INR liegt, was einem Abstand von +38,11 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 18,41 INR, was einer Differenz von +25,2 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen weitgehend neutral. Überwiegend neutral waren die Anleger an vier Tagen, an einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer sogar grün an. Es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. Die Redaktion bewertet daher die Aktie insgesamt als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Sentiment verstärken oder umkehren. Für Dish TV India wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dish TV India-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 11 für die letzten 7 Tage. Für die letzten 25 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Dish TV India.