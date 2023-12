Dish TV India Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktienkursen. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird der RSI-Wert für Dish TV India mit 78,89 als überkauft eingestuft, was als schlechtes Signal gilt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die charttechnische Analyse zeigt sich ein positiver Trend für Dish TV India. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 16,42 INR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 18,3 INR lag, was einem Anstieg von 11,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 17,64 INR zeigt mit einem aktuellen Schlusskurs auf ähnlichem Niveau einen Anstieg von 3,74 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Dish TV India daher eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz und des Anleger-Sentiments, zeigt sich ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden als durchschnittlich bzw. kaum verändert eingestuft, was zu einer neutralen Gesamtbewertung für Dish TV India führt.

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage beobachtet, während in den letzten ein, zwei Tagen positive Themen verstärkt diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments für Dish TV India.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Dish TV India, sowohl in Bezug auf den RSI und die charttechnische Analyse als auch hinsichtlich des Anleger-Sentiments.