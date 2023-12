Dish TV India Aktie: Was könnte passieren?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen lassen. Die Stimmung für Dish TV India hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Dish TV India derzeit bei 16,26 INR verläuft. Der Aktienkurs selbst lag bei 20,9 INR, was einem Abstand von +28,54 Prozent entspricht, wodurch die Aktie die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Aktie mit einer Differenz von +19,22 Prozent ebenfalls ein "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Dish TV India beträgt aktuell 26,15 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,43, was bedeutet, dass Dish TV India hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Dish TV India in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.