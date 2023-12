Dish TV India Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Dish Tv India betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 26,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,43, was darauf hindeutet, dass Dish Tv India weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen zeigt, dass Dish Tv India überwiegend neutral bewertet wurde. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Dish Tv India derzeit bei 16,26 INR, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 20,9 INR, was einem Abstand von +28,54 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einer Differenz von +19,22 Prozent ebenfalls im "Gut"-Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Analyse der Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen kaum Veränderungen zu verzeichnen waren. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Internet-Kommunikation und die Diskussionsstärke.

Insgesamt ergibt sich daher für Dish Tv India eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe.