Dish Network Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die normale Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Dish Network liegt bei 38,02, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und für die Dish Network liegt der RSI bei 30, was auch auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Dish Network daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Technische Analyse: Betrachtet man die letzten 200 Handelstage, so ergibt sich für die Dish Network-Aktie ein Durchschnitt von 6,52 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4,64 USD, was einem Unterschied von -28,83 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung darstellt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch oft der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 4,31 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,66 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Dish Network ergibt und die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Zusammenfassend erhält die Dish Network also für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet gibt auch wichtige Aufschlüsse über die Einschätzung einer Aktie. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung wurden für die Bewertung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Dish Network-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 2 "Schlecht", was zusammengefasst ein "Neutral"-Rating ergibt. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats wird die Aktie kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 19,75 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotenzial von 325,65 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Unterm Strich erhält Dish Network somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.