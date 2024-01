Discovery Silver Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Discovery Silver wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Discovery Silver in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde über Discovery Silver eher neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Discovery Silver auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Discovery Silver-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Bereich unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Discovery Silver führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund eines Niveaus von 90 bei einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 69,35 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für Discovery Silver.