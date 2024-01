Discovery Silver Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "ALS":

Sentiment und Buzz: Die Analyse des Internet-Kommunikationsverhaltens zeigt, dass die Stimmung gegenüber Discovery Silver in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb wir auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert (0,86 CAD) deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,74 CAD) der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Discovery Silver-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Discovery Silver von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Relative Strength Index: Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen weist eine Ausprägung von 66,67 auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,05, wodurch auch hier eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" basierend auf dem Gesamtbild.