Discovery Silver Aktie: Viel Lärm um nichts!

Die technische Analyse der Discovery Silver-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,85 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,68 CAD deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von 20 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,73 CAD zeigt einen Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment rund um die Discovery Silver-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich vermehrt Interesse an negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten auf ein unterdurchschnittliches Stimmungsbild hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Discovery Silver zeigt bei einem 7-Tage-Niveau von 90 ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, eine "Neutral"-Einschätzung liefert. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf Basis des RSI.