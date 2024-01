Discovery Silver Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "EQS Group AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Discovery Silver liegt bei 66,67, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 48,05, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde Discovery Silver von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung, basierend auf der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Discovery Silver-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,86 CAD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,74 CAD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,72 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Discovery Silver in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb Discovery Silver auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.