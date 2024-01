Discovery Holdings Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Discovery":

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in Bezug auf das Unternehmen Discovery in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Auch das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingestuft, da es in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen gab.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Discovery-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 22, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40,91, was auf Neutralität hinweist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 6,92 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,95 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50, also der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, beträgt 6,62 EUR, was einer Abweichung von +4,98 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben eine mittlere Aktivität gezeigt, weshalb das Sentiment langfristig als "Neutral" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral" führt.