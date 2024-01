Discovery Holdings Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Discovery":

Die technische Analyse der Discovery-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,92 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 6,7 EUR beträgt. Dies bedeutet eine Distanz von -3,18 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 6,64 EUR, was einer Differenz von +0,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen keine starken positiven oder negativen Ausschläge. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Discovery beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Discovery-Aktie einen Wert von 60 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf Neutralität hindeutet. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 47, was auch als Signal für Neutralität gilt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".