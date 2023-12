Discovery Communications C Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt eine positive Einschätzung für Warner Bros Discovery abgegeben. Von den untersuchten Analysten gaben 3 eine Kaufempfehlung, während 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel für Warner Bros Discovery liegt bei 19,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 56,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch die Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab 3 positive und 2 negative Signale.

Die langfristige Stimmung und Diskussionsintensität über Warner Bros Discovery im Internet zeigen eine neutrale Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung wird ebenfalls neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs von 12,49 USD positiv, da er um +17,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Für den Zeitraum der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch neutral eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +0,97 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet.