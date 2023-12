Discovery Africa-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Discovery Alaska-Aktie wurde in einer technischen Analyse untersucht und es wurden verschiedene Bewertungen vorgenommen. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 0,03 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,019 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -36,67 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 0,02 AUD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -5 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Discovery Alaska-Aktie wurde ebenfalls analysiert. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 25, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Gut"-Rating für die Discovery Alaska-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde ebenfalls berücksichtigt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass die Anleger die Aktie überwiegend neutral bewerten. Auf dieser Basis wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet wurden analysiert. Dabei wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Discovery Alaska-Aktie festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, die Auswertung des RSI, der Anleger-Stimmung und des Sentiments im Internet eine neutrale Einschätzung der Discovery Alaska-Aktie.