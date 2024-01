Discover Services Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Stimmung zu Discover Services in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Discover Services ist "Neutral". Insgesamt liegen 5 positive, 8 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 111,62 USD, was einer potenziellen Performance von 1,9 Prozent entspricht.

Verglichen mit anderen Unternehmen in der Branche hat Discover Services ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,93, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Discover Services eine Rendite von 15,51 Prozent, was 6,36 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur Branche "Verbraucherfinanzierung" liegt die Aktie jedoch 0,63 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der insgesamt positiven Performance wird die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls mit "Gut" bewertet.