DiscoverIE im Check!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Discoverie. Dies bedeutet, dass keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien zu erkennen war. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge gab es keine bedeutenden Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Discoverie in dieser Hinsicht daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Discoverie liegt derzeit bei 751,29 GBP. Da der Aktienkurs selbst bei 742 GBP lag und somit einen Abstand von -1,24 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der Kurs jedoch um +9,07 Prozent, was ein "Gut"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird die Aktie basierend auf den beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Discoverie beträgt derzeit 79,1 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Dahingegen liegt der RSI25 bei 42,53, was bedeutet, dass Discoverie hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Discoverie ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich die Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Discoverie beschäftigt haben. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.