DiscoverIE Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Aktienkurs von Discoverie verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,09 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 1,76 Prozent, was einer Outperformance von +0,33 Prozent für Discoverie entspricht. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 3,21 Prozent im letzten Jahr, wobei Discoverie 1,13 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Discoverie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird Discoverie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 32,03, was einen Abstand von 14 Prozent zum Branchen-KGV von 37,12 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Analysten bewerten die Discoverie-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im zurückliegenden Monat wurden 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen abgegeben, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel einstuft. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 977,5 GBP, was ein Aufwärtspotential von 35,01 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 724 GBP bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Discoverie somit eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Discoverie-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 41,39 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 724 GBP liegt, was einer Abweichung von +1649,21 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (143,01 GBP) liegt der letzte Schlusskurs (+406,26 Prozent Abweichung) über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Discoverie-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.