Discord im Sparmodus: Entlässt 17 Prozent der Belegschaft - Was steht hinter den Kürzungen?

Zu schnell gewachsen: CEO Jason Citron enthüllt in internem Memo explosiven Personalanstieg der letzten Jahre.

In einem internen Memo teilte CEO Jason Citron mit, dass das Unternehmen in den letzten Jahren zu schnell gewachsen sei und sich deshalb von17 Prozent seiner Belegschaft trennen müsse. Discord will damit "seine Konzentration schärfen und die Art und Weise verbessern, wie wir zusammenarbeiten, um mehr Agilität in unsere Organisation zu bringen". Die Entlassungen wurden heute auf einer All-Hands-Meeting und in einem internen Memo angekündigt, das mir vorliegt. Sie betreffen170 Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen. Basierend auf Citrons Nachricht an die Mitarbeiter und meinem Verständnis des Geschäfts steht Discord nicht finanziell am Abgrund, obwohl es noch nicht profitabel ist und weiterhin versucht, das Nutzerwachstum nach einem Anstieg während der Pandemie wieder zu beleben.

In seinem Memo an die Mitarbeiter, das Sie unten vollständig lesen können, schrieb Citron, dass Discord in den letzten Jahren zu schnell gewachsen sei - eine Anerkennung, die bei Tech-CEOs in letzter Zeit sehr verbreitet ist. "Wir sind schnell gewachsen und haben unsere Belegschaft noch schneller erweitert, von 2020 bis heute um das Fünffache", schrieb Citron.

"Dadurch haben wir mehr Projekte übernommen und sind in unserer Arbeitsweise ineffizienter geworden." Die Entlassungen sind die größten in der Geschichte von Discord, nachdem der Messaging-Dienst im letzten August 4 Prozent seiner Mitarbeiter entlassen hatte. Sie reihen sich in die Entlassungswelle ein, die weiterhin die Tech-Branche erfasst, einschließlich tiefer Einschnitte bei Google und Amazon in dieser Woche. Discord hat insgesamt rund 1 Milliarde US-Dollar an Investitionen aufgebracht.

Es verfügt über mehr als 700 Millionen US-Dollar auf dem Konto und das Ziel, in diesem Jahr profitabel zu werden, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Das Unternehmen überlegt, an die Börse zu gehen, seit es 2021 ein Übernahmeangebot von Microsoft über 12 Milliarden US-Dollar abgelehnt hat, aber ich habe erfahren, dass es noch längst nicht soweit ist.

Im folgenden finden Sie Citrons vollständiges Memo an die Mitarbeiter zur Ankündigung der Entlassungen:

"Hallo @alle,

ich möchte auf das eingehen, was wir gerade auf unserem Unternehmenstreffen besprochen haben, und einige Hintergrundinformationen teilen. Heute treffen wir die bedauerliche und schwere Entscheidung, die Größe der Discord-Belegschaft um 17 Prozent zu reduzieren.

Das bedeutet, dass wir uns von 170 unserer talentierten Kollegen trennen müssen. Das ist eine Entscheidung, die wir nicht leichtfertig getroffen haben, aber wir sind davon überzeugt, dass dies uns langfristig helfen wird, unseren Nutzern, unserem Geschäft und unserer Mission besser zu dienen.

Wo wir jetzt stehen und wie es dazu gekommen ist.

Unser Unternehmen hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert und ist gewachsen. Wir können alle wirklich stolz darauf sein, was wir gemeinsam erreichen konnten, um die Millionen von Menschen zu erreichen, die jeden Tag Discord nutzen, um Zeit mit ihren Freunden zu verbringen. Gleichzeitig müssen wir uns einigen unangenehmen Wahrheiten stellen.

Wir sind schnell gewachsen und haben unsere Belegschaft noch schneller erweitert, von 2020 bis heute um das Fünffache. Dadurch haben wir mehr Projekte übernommen und sind in unserer Arbeitsweise ineffizienter geworden. Heute werden wir immer klarer in Bezug auf die Notwendigkeit, unsere Konzentration zu schärfen und die Art und Weise zu verbessern, wie wir zusammenarbeiten, um mehr Agilität in unsere Organisation zu bringen.

Das war ein wesentlicher Faktor für die Entscheidung, die Größe unserer Belegschaft zu reduzieren. Auch wenn es schwierig ist, bin ich zuversichtlich, dass uns dies in die beste Lage versetzen wird, um auch in Zukunft ein starkes und profitables Unternehmen aufzubauen, das unseren Nutzern großartige Produkte bietet und unsere Mission weiterhin unterstützt.

Was als nächstes passiert:

Ich bin mir sicher, dass ihr alle gespannt seid zu erfahren, was dies für jeden Einzelnen von euch bedeutet.

- Bis 10:30 Uhr pazifischen Zeits erhaltet ihr eine E-Mail. In dieser erfahrt ihr, ob eure Beschäftigung von diesen Kürzungen betroffen ist oder nicht.

- Die Führungsebene wird sich um 11:00 Uhr pazifischen Zeit mit den ausgeschiedenen Teammitgliedern treffen, um die nächsten Schritte zu besprechen.

- Für alle verbleibenden Mitarbeiter werden wir uns heute Nachmittag um 13:00 Uhr pazifischen Zeit wieder zusammensetzen, um darüber zu sprechen, was als Nächstes passieren wird.

Wie wir uns um unsere Kollegen kümmern:

Es ist mir besonders wichtig, dass wir die ausgeschiedenen Teammitglieder in dieser schwierigen Zeit unterstützen und ihnen eine große Übergangsphase bieten, während sie sich auf eine zukünftige Anstellung vorbereiten.

Deshalb bieten wir ihnen folgendes an:

- Fünf Monate Gehalt (plus eine zusätzliche Woche für jedes vollständige Jahr bei Discord).

- Fünf Monate Fortführung der Leistungen.

- Drei Monate Outplacement-Services.

- Aktienanteile, die am 1. Februar 2024 fällig werden.

- Fortlaufender Zugang zu Modern Health bis Ende 2024 und mehr.

Ich möchte mit tiefster Wertschätzung und Dankbarkeit für diejenigen schließen, die uns verlassen. Discord ist besser geworden durch eure Beiträge und die Leidenschaft, die ihr in die Erfüllung unserer Nutzer, unseres Unternehmens und jedes Einzelnen von uns gebracht habt.

Danke für alles.

Es ist unglaublich schwierig, sich von respektierten Kollegen zu verabschieden, von denen viele Freunde geworden sind. Ich hoffe, dass die Arbeit an und mit unserem Produkt dazu beigetragen hat, dass diese Bindungen über die "Grenzen" eines jeden Ortes hinaus aufrechterhalten und sogar gestärkt werden können.

Passt auf euch auf und kümmern wir uns in dieser besonders herausfordernden Zeit füreinander.

Jason."

Nachricht im Orginal