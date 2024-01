Disco Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Disco Corp":

Die Disco-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 24069,04 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 34980 JPY (+45,33 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt wurden positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs jeweils über dem gleitenden Durchschnitt lag.

Der Relative Strength Index (RSI) der Disco-Aktie beträgt 20,69, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,75, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein positives Rating basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Auch fundamentale Kriterien sprechen für eine positive Bewertung der Disco-Aktie, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 47 unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Zusammenfassend kann die Disco-Aktie sowohl aus charttechnischer, als auch aus Anleger- und fundamentalen Gesichtspunkten eine positive "Gut"-Bewertung erhalten.