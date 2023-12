Disco Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Disco Corp":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Disco auf 47 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 47,07 Euro für jeden Euro Gewinn von Disco zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 69 Prozent, da der Branchendurchschnitt bei 150 liegt. Aufgrund des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Disco bei 24115,39 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 34790 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +44,26 Prozent zum GD200 als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 30096,68 JPY, was einem Abstand von +15,59 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Disco besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen in die positive Richtung und auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Disco in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.