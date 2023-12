DiscoADR Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die Disco-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,03 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,98 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche.

Das Anleger-Sentiment für die Disco-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Disco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 24383 JPY. Der letzte Schlusskurs (33770 JPY) weicht um +38,5 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28567,16 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+18,21 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Disco als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 45,29 insgesamt 70 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 149,67 im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".