Disa Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Diskussionen rund um Disa auf sozialen Medien signalisieren die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Disa bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Disa-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Disa in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -15,44 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -34,56 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Disa mit einer Rendite von -14,7 Prozent um 35,3 Prozent unter dem Durchschnittswert, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Disa derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".