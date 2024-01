Disa Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Disa liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 40 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, wodurch sich die Gesamtbewertung auf "Neutral" beläuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Disa diskutiert, ohne übermäßig positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger auf sich zogen. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Disa in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Disa wurde in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Disa-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt, was 18,71 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -14,61 Prozent, wobei Disa aktuell 18,72 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.