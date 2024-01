Disa Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative Strength Index (RSI) von Disa zeigt eine Überkauft-Situation mit einem Wert von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als neutral eingestuft wird. Diese Bewertung führt zu einer Gesamteinstufung der Kategorie als "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Disa in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,33 Prozent, was eine Underperformance von -19,82 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Disa um 19,69 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Ebenso gab es keine starken Diskussionen über positive oder negative Themen rund um Disa in der letzten Zeit.

Die Analyse der Internet-Kommunikation ergibt eine insgesamt neutrale Bewertung. In den letzten Wochen gab es kaum Veränderungen in der Stimmung und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Disa insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.