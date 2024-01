Dirtt Environmental Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Dirtt Environmental wurde in den letzten beiden Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu, wie unsere Redaktion feststellt.

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dirtt Environmental einen Wert von 41 auf. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" bei 27. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten derzeit überbewertet ist, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie abgibt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Dirtt Environmental im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,41 Prozent erzielt, was 37,57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 12,52 Prozent, wobei Dirtt Environmental derzeit 42,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewertet die Redaktion die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie von Dirtt Environmental derzeit +9,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +9,52 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.