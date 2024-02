Dirtt Environmental Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Qwest Corporation":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen hinweg betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Dirtt Environmental liegt bei 31,58, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,73 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als „Neutral“ eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dirtt Environmental-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,43 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,61 CAD weicht somit um +41,86 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,5 CAD) liegt mit einem Abweichung von +22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren positiven Bewertung der Dirtt Environmental-Aktie führt. Insgesamt erhält die Aktie damit eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 41, was bedeutet, dass die Börse 41,54 Euro für jeden Euro Gewinn von Dirtt Environmental zahlt. Dies ist 33 Prozent höher als der branchenübliche Wert von 31 und führt zu einer Überbewertung des Titels auf Grundlage des KGV.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Dirtt Environmental derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,41 liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens von seitens der Redaktion.