Dirtt Environmental Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Aktienkurs von Dirtt Environmental verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,41 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 7,75 Prozent, was eine Underperformance von -38,16 Prozent für Dirtt Environmental bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 3,59 Prozent, wobei Dirtt Environmental um 34 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken in Bezug auf Dirtt Environmental war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen und somit über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Dirtt Environmental derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Bauprodukte"-Branche hat eine Dividendenrendite von 2,52 Prozent, was zu einer Differenz von -2,52 Prozent für die Dirtt Environmental-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auf dieser Basis ist Dirtt Environmental mit einem Wert von 41,54 deutlich teurer als der Durchschnitt in der "Bauprodukte"-Branche und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,36, was einer Differenz von 41 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.