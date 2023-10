Dirtt Environmental Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Technische Analyse: Der Aktienkurs von Dirtt Environmental liegt über dem gleitenden Durchschnittskurs, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Tage beträgt 0,58 CAD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,55 CAD liegt. In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs bei 0,5 CAD, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dirtt Environmental ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte" überbewertet. Das KGV beträgt 41,54, während der Durchschnitt bei 28,16 liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Anleger: Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Dirtt Environmental ist größtenteils positiv. Es gab positive Diskussionen in sozialen Medien, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Dies spiegelt sich in einer insgesamt positiven Einschätzung durch das Anleger-Stimmungsbarometer wider.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) gibt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 62,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für 25 Tage beträgt 46,88, ebenfalls "Neutral". Insgesamt wird die Aktie aufgrund des RSI als "Neutral" bewertet.