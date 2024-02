Dirtt Environmental Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

In den vergangenen 12 Monaten hat das Unternehmen Dirtt Environmental eine Performance von -35,69 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche im Durchschnitt um 5,71 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -41,41 Prozent für Dirtt Environmental führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,99 Prozent, wobei Dirtt Environmental 38,69 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie von Dirtt Environmental momentan überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI25 deutet darauf hin, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Dirtt Environmental insgesamt eine "Gut"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die Stimmung rund um die Aktien von Dirtt Environmental wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Dabei zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein "Gut"-Signal, da der aktuelle Kurs der Dirtt Environmental-Aktie im Vergleich zum GD200 eine Entfernung von +48,84 Prozent aufweist. Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von +28 Prozent ein positives Signal für den Aktienkurs.

Insgesamt wird der Kurs der Dirtt Environmental-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.