Dirk Bachmann: Der perfekte Arbeitgeber im Gesundheitswesen - so gelangt man in wenigen Schritten zum Traumjob

Berlin (ots) -Die Bedeutung des Gesundheitswesens wächst unaufhörlich. Folglich steigt der Bedarf an qualifizierten Fachkräften in allen Bereichen konstant an. Die Suche nach dem perfekten Arbeitgeber im Gesundheitswesen wird dadurch immer öfter zur echten Herausforderung. Egal, ob es sich dabei um Mediziner Jobs, Chefarzt Stellenangebote oder andere Jobs im Gesundheitsbereich, etwa in der Verwaltung oder dem Management handelt, die Frage ist: Wie finden Bewerber die passende Stelle und welche Schritte führen sie zum Traumjob?Dirk Bachmann, Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING, betont die Bedeutung einer gezielten Suche nach dem idealen Arbeitgeber: "Ein erfolgreicher Karrierestart im Gesundheitswesen beginnt mit der Wahl des richtigen Arbeitgebers. Es ist wichtig, sich über die verschiedenen Unternehmen zu informieren und herauszufinden, welche am besten zu den eigenen beruflichen Zielen und Vorstellungen passen." Nachfolgend fasst das Team seiner Personalagentur daher gerne ihre drei Schritte zusammen, die Bewerber auf der Suche nach dem perfekten Arbeitgeber im Gesundheitswesen planbar zum Erfolg führen.1. Schritt: Die persönlichen Präferenzen kennen und benennen könnenWer den perfekten Arbeitgeber im Gesundheitswesen finden möchte, muss zunächst bei sich selbst als Arbeitnehmer beginnen. Es gilt also, persönliche Gehaltsvorstellungen, die eigenen Qualifikationen und Praxis-Erfahrungen klar benennen zu können. Auch sollten Bewerber definieren, wann sie am besten erreichbar sind, welche Region für sie attraktiv ist und in welche Positionen sie durch eine Personalagentur vermittelt werden wollen. Alle für den zukünftigen Arbeitgeber relevanten Informationen müssen also im ersten Schritt gesammelt werden.2. Schritt: Sich auf Ergebnisse einstellenWurden die individuellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kontaktaufnahme mit dem Arbeitgeber geschaffen, können sich Bewerber im zweiten Schritt zurücklehnen. Ihre beauftragte Personalagentur liefert jetzt nämlich Ergebnisse. So leitet sie vielversprechende Jobangebote direkt per E-Mail an den Bewerber weiter. Da seine Wünsche und Vorstellungen bereits klar definiert wurden, kann anschließend der finale Schritt zum perfekten Arbeitgeber folgen.3. Schritt: Jobangebote sichten und den Traumjob antretenDer Weg zum eigenen Traumjob muss nicht steinig sein. Das zeigt der finale Schritt bei der Zusammenarbeit mit einer Personalagentur deutlich: Der Bewerber wählt jetzt aus, welche Jobangebote für ihn infrage kommen. Seine Entscheidung leitet er anschließend an die beauftragte Personalagentur weiter. Sie vereinbart sodann Bewerbungsgespräche mit den potenziellen Arbeitgebern, wobei sie im kompletten Interview-Prozess zur Seite steht. Auch zu Jobbeginn tritt eine erfahrene Agentur als verlässlicher Ansprechpartner auf.Fachkräfte auf der Suche nach dem perfekten Arbeitgeber im Gesundheitswesen können sich also auf diese drei Schritte konzentrieren: Klarheit in Bezug auf die persönlichen Präferenzen und Vorteile für den zukünftigen Arbeitgeber schaffen, sich professionelle Unterstützung sichern und eine Entscheidung treffen. Das führt Bewerber planbar zu ihrem Traumjob im Gesundheitswesen.Über Dirk Bachmann und FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING:Dirk Bachmann ist Geschäftsführer der Personalberatung sowie Karriereplattform FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. Seit 2012 im Gesundheitswesen aktiv, kennen die Vermittlungsexperten die Personalsituation im deutschen Gesundheitswesen genau. Das erfahrene Recruiting-Team der Personalvermittlungsagentur unterstützt Bewerber aus dem medizinischen Bereich dabei, passende Arbeitsstellen in Kliniken, medizinischen Versorgungszentren und Reha-Einrichtungen in Deutschland zu finden. Dabei werden auch Fachkräfte aus Kirgisistan und Tadschikistan rekrutiert und auf den deutschen Arbeitsmarkt vorbereitet.