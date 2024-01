Directel Holdings Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Für Directel wurden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 66,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 66,67 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftsein und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Directel in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, da keine auffälligen Tendenzen zu positiven oder negativen Themen erkennbar sind. Auch die Diskussionsstärke zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Directel-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,15 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,13 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" auf dieser Basis. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Insgesamt wird die Directel-Aktie auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.