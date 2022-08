Directa Plus News: Aktie jetzt kaufen?

Welche Kursrendite erzielt Directa Plus im Vergleich? Directa Plus erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,86 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 19,41 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -13,55 Prozent im Branchenvergleich für Directa Plus bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,41 Prozent im letzten Jahr. Directa Plus lag 13,55… Hier weiterlesen