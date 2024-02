Directa Plus Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Aktienkurs von Directa Plus hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -80,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Performance von Directa Plus 59,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (-20,53 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -20,53 Prozent, und Directa Plus liegt aktuell 59,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der schlechten Performance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Directa Plus derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 44,82 GBP, während der Kurs der Aktie bei 17 GBP um -62,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 22,99 GBP entspricht einer Abweichung von -26,05 Prozent, was ebenfalls auf eine schlechte Wertentwicklung hinweist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine deutliche Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen in sozialen Medien führte zu einem "Neutral"-Rating für die Directa Plus-Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, da in den letzten zwei Wochen neutral über Directa Plus diskutiert wurde und keine klare Richtung erkennbar war. Daher wird die Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft.